Vooral Mercedes populair Vraag dure occasions stijgt

Mei was een goede maand voor de handel in gebruikte auto's, concludeert platform AutoScout24.nl na analyse van de statistieken van hun site. Vooral de duurdere occasions waren veelgezocht.

AutoScout24.nl rapporteert in zijn Marktmonitor een flinke stijging van met name de duurdere occasions. De gemiddelde occasionprijs op hun platform was afgelopen maand ruim duizend euro hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. In het luxe segment zijn, gemeten naar zoekopdrachten, de populairste modellen in aflopende volgorde de Mercedes-Benz CLK, Porsche Panamera, Mercedes-Benz CLS, Audi A7 en Audi A8.

De meest gezochte modellen overall waren bij AutoScout (ook in aflopende volgorde) de Mercedes-Benz GLA, GLE, Opel Ampera, Kia Carens en Kia Optima. Op bouwjaren uitgesplitst laten de cijfers zien dat vooral jonge occasions in populariteit toenemen. Auto's tussen een en drie jaar oud worden 18,7 procent vaker gezocht.

Gemiddels stonden er bij AutoScout afgelopen maand een kwart miljoen occasions te koop.