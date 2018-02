Slideshow

Voorproefje op nieuwe Kia K900 Toplimo helaas niet voor Nederland

De Optima is in Nederland de grootste sedan die Kia kan leveren. In andere delen van de wereld verkoopt het merk echter ook de K900, een topsedan waarvan spoedig een nieuwe generatie zal verschijnen. Kia blikt er alvast op vooruit.

De K900, die in het thuisland K9 heet en in grote delen van de wereld weer Quoris is gedoopt, is de evenknie van de Hyundai Equus, een auto die tegenwoordig door Genesis als G90 wordt verkocht. Die laatste werd in januari 2016 volledig vernieuwd en dit jaar ondergaat ook de K900 een generatiewissel.

Kia toont een teaser waarop het zijaanzicht van de K900 is te zien. De nieuwe ledverlichting in de koplampunits is zichtbaar en hetzelfde geldt voor de verlichting aan de achterzijde. Het lijkt er sterk op dat Kia de K900 tijdens de New York Motor Show presenteert. De topsedan zal opnieuw leverbaar worden met 3,8- en 5,0-liter V6- en V8-motoren.