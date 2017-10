Slideshow

Vooral voetganger kwetsbaar op donkere dagen In donkere maanden voetganger kwetsbaar in verkeer

Reflectors en lampjes zitten op bijna iedere fiets, maar afgaande op ongevalscijfers kunnen voetgangers ze ook wel gebruiken. De politie en verzekeraars constateren in een zaterdag verschenen rapport dat vooral voetgangers kwetsbaar zijn in het verkeer tijdens de donkere periode die voor de deur staat. Ze zijn dan vier tot vijf keer vaker betrokken bij verkeersongelukken dan in het voorjaar en de zomer.

Volgens de analyse is het verschil vooral te wijten aan het gebrek aan zichtbaarheid van voetgangers. Met name als het slecht weer is gebeuren meer ongelukken. Fietsers zijn in de donkere herfst- en wintermaanden ongeveer drie keer vaker bij een ongeluk betrokken, aldus het rapport dat in opdracht van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersbureau VIA is opgesteld. Het is gebaseerd op ongevalsstatistieken die tussen 2014 en 2016 zijn verzameld.

De organisaties noemen het ,,ronduit zorgelijk'' dat het aantal ongelukken met voetgangers zo fors toeneemt als het donker en regenachtig is. De piek is in november. Dit is dus bij uitstek het moment om maatregelen te nemen, vinden de politie en de verzekeraars.