Voor Japan: Nissan Note e-Power Nismo S

Voor de Japanse markt introduceert Nissan de Note e-Power Nismo S, waarbij het nieuws zich achter de laatste letter schuilhoudt. De al sportieve Nismo-versie van de normaliter ingetogen Note krijgt een upgrade.

In 2016 belandde de Note e-Power in handen van tuningbedrijf Nismo waarna ze een sportief aangekleed model onthulde. Die EV-met-range-extender beschikte over een 109 pk sterke elektromotor die zijn stroom uit een accupakket haalde. De energie voor dat accupakket genereerde de Japanner vervolgens weer uit een 80 pk sterke 1,2-liter driecilinder. Het vermogen van de elektromotor voor de Nismo S is opgeschroefd naar 136 pk met een koppel van 320 Nm: + 66 Nm koppel. Net als de 'reguliere' Note e-Power Nismo krijgt de 'S' een aangepaste ophanging en een aangescherpte afstemming van het onderstel en de motor. Op enkele 'Nismo S'-typeaanduidingen na, wijkt het uiterlijk van het sportievere model niet af van het ontwerp van zijn mildere broertje. Ook de Nismo S beschikt dus over dikke spoilers en bumpers rondom.

In ons land verdween de compacte MPV alweer een jaar geleden uit de showrooms toen de nieuwe Micra zijn opwachting maakte. Dit terwijl elders de Note nog volop over de toonbanken vliegt: in Japan was de Note e-Power de eerste zes maanden van dit jaar het populairste model. Als eerste Nissan kreeg de Note in 2016 de beschikking over de nieuwe e-Power elektrische aandrijflijn met range extender. De Serena is ondertussen ook leverbaar met een vergelijkbare aandrijflijn. Japanners kunnen de Note e-Power Nismo S per direct bestellen. Het model is uiteraard niet leverbaar via de Nederlandse kanalen.