Voor het eerst in het openbaar: MBUX Het nieuwe dashboard van Mercedes-Benz

Al eerder werd bekend dat Mercedes-Benz druk is geweest met een revolutionair ontwerp van het dashboard van de A-klasse. Nooit eerder werd het interieur in het openbaar gepresenteerd, tot nu.

Op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas laten de Duitsers voor de eerste keer het nieuwe Mercedes-Benz User Experience (MBUX) aan de wereld zien. We wisten al dat een gigantisch beeldscherm het dashboard hemelsbreed zou gaan vullen. Maar nu is ook bekend welke functies het 3D-beeldscherm heeft. Het systeem moet ervoor zorgen dat de bestuurder minder van de weg is afgeleid tijdens rijden. Om daarvoor te zorgen. bevindt zich een driehoek aan touchscreens in de wagen: het grote beeldscherm als touchscreen, knopjes met touchfunctie op het stuurwiel en een touchpad rechts naast de bestuurder.

Daarnaast leert het systeem van eerdere handelingen van de bestuurder en speelt daar op in. Stel: elke donderdag uit werk bel je met je moeder, dan zal het na een aantal keer aan je voorstellen om dit op donderdagmiddag om 17:00 te doen. Ook kan het systeem aandragen om over te schakelen op een bepaalde nieuwszender als dit frequent eerder is gebeurd en routes voorstellen als het systeem detecteert dat er eerder over die weg is gereden. Verder is het menu op het scherm in drie delen opgedeeld: thuisscherm, basisscherm en submenu. Zoals bij elk ander systeem is er een groot hoofdmenu, heeft elke functie een eigen scherm daarin en voor de opties en functies is er een submenu. Nieuw is dat er drie functies tegelijk worden weergegeven in 'fullscreen mode', te weten assistentie, reis en navigatie.

Voor de eenzame uurtjes (of het gemak) is het mogelijk om met MBUX te praten. Door gebruiken te maken van kunstmatige intelligentie is het systeem in staat antwoord te geven op allerhande vragen. Het systeem wordt geactiveerd door enkel "Hey Mercedes" te zeggen, waarna je een vraag kunt stellen. Deze vraag kan op talloze manieren worden gesteld. Zo snapt het systeem "Hoe warm wordt het morgen in Amsterdam?" maar ook "Heb ik morgen een zonnebril nodig in Amsterdam?". In het antwoord op beide vragen kan het systeem je dan meer over het weer vertellen.