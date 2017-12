Slideshow

Voor het eerst gesnapt: Volkswagen T-Cross 'Polo-cross-over' komt in 2018

In 2017 werd een volledige armada aan nieuwe compacte cross-overs gepresenteerd. Volgend jaar komt Volkswagen eindelijk met een cross-over op basis van de Polo op de proppen, een auto die ingepakt en wel in de sneeuw is te zien. Voor het eerst!

De op de Ibiza gebaseerde Seat Arona rijdt inmiddels rond op het Nederlandse wegennet. Het is een auto die het opneemt tegen een hele rits dit jaar gepresenteerde nieuwkomers. Van de Kia Stonic tot de Opel Crossland X en van de Citroën C3 Aircross tot de Kona van Hyundai: het segment van de compacte cross-overs is enorm groeiende. Volgend jaar komt ook Volkswagen met een compacte cross-over op de proppen: de T-Cross. Op deze foto's is de auto voor het eerst in beeld verschenen toen hij in Finland aan koudetests werd onderworpen .

De T-Cross komt in Volkswagens voedselketen een trede onder de dit jaar gelanceerde T-Roc te staan, een auto die op zijn beurt weer een stapje onder de Tiguan is gepositioneerd. Waar de T-Roc naar Volkswagen-begrippen een speels design draagt, lijkt Volkswagen met deze T-Cross meer op veilig te spelen. De auto zal zoals gezegd in een behoorlijk druk segment opereren en daar lijkt Volkswagen dus geen risco's te willen nemen. Het lijkt er op dat Seats Arona al een goede indicatie geeft van wat we van deze T-Cross kunnen verwachten. Verwacht in elk geval de mogelijkheid om de auto aan te kleden met vrolijke kleurtjes.

Her en der keren ongetwijfeld designelementen terug van één van de diverse concept-cars die Volkswagen de afgelopen jaren toonde. De laatste die betrekking lijkt te hebben op deze T-Cross is de T-Cross Breeze, die in 2016 werd gepresenteerd. In een verder verleden liet Volkswagen met de Taigun Concept al iets zien van een toekomstige compacte SUV, al betrof dat een auto die met een lengte van 3,86 meter te klein lijkt voor een auto van Polo-formaat.

Op de motorenlijst verwachten we in ieder geval 95 pk en 115 pk sterke varianten van de 1.0 TSI tegen te komen. Ook ligt de 95 pk sterke 1.6 TDI in de lijn der verwachting. De onthulling en marktintroductie van de T-Cross zal volgend jaar plaatsvinden.