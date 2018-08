Terug naar de starre achteras Voor de dragstrip: Ford Mustang Cobra Jet

Slideshow

Ford heeft in de Verenigde Staten het doek getrokken van een Mustang die liever rechtuit dan de bocht om wil. Deze nieuwe Mustang Cobra Jet is namelijk puur bestemd voor de dragstrips.

In april dit jaar maakte Ford met een teaser kenbaar dat het een nieuwe Cobra Jet in de ontwikkelingskamers had staan, een speciaal voor de dragstrip onder handen genomen Mustang die in een serie van 68 stuks gebouwd gaat worden. Die auto is nu wereldkundig gemaakt.

De nieuwe Cobra Jet is in het leven geroepen om de vijftigste verjaardag van de oer-Cobra Jet te vieren. De Mustang heeft een 5,2-liter grote versie van de 5.0 V8 die het in de straatlegale Mustang GT lepelt. Het blok is voorzien van een liefst 3,0-liter grote supercharger van Whipple. Hoe krachtig de auto daarmee wordt, houdt Ford nog even geheim. De 'Stang wisselt de onafhankelijke ophanging achter voor een starre achteras. Een rolkooi, speciale banden én een heuse parachute om de auto tot stilstand te brengen, zijn eveneens van de partij.

Ford belooft dat de Cobra Jet de in de Verenigde Staten heilige kwartmijlsprint (zo'n 400 meter) in zo'n 8,5 tellen kan afleggen. Een seconde rapper dan de extreem buitenissige Dodge Challenger Demon. Z'n topsnelheid ligt wegens de bakverhoudingen op een relatief bescheiden 240 km/h.

Het prijskaartje van de speciale Mustang, waarmee je de openbare weg dus niet op mag, ligt in de Verenigde Staten op 130.000 dollar.