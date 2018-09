Concurrentie voor korte-afstandsvluchten? Volvo's nieuwe autonome concept: de 360c

Op zakenreis met het vliegtuig zo'n 300 kilometer verderop? Volgens Volvo is het binnen enkele jaren verleden tijd om naar Schiphol te rijden en vervolgens het luchtruim op te zoeken. Dit is namelijk Volvo's visie op reizen in de toekomst met de 360c-concept-car.

Volvo introduceert de 360c als elektrische en volledig autonome auto. Een stuurwiel en verbrandingsmotor zijn dus in deze concept-car verleden tijd. De traditionele indeling van een auto met twee rijen aan zitplaatsen voor de inzittenden zwaait Volvo daarmee ook gelijk uit. Volgens de Zweden kun je de 360c op vier manieren gebruiken: als een slaapplek, als mobiel kantoor, als woonkamer of als entertainmentruimte. Precies, dat wat zo'n beetje elke autofabrikant in de toekomst voor ogen heeft. De 360c is volgens Volvo een startschot om discussies te starten. "Wij geloven dat volledig autonoom rijden de potentie heeft om onze samenleving op diverse manieren fundamenteel te veranderen. Het zal diepgaande invloed hebben op hoe mensen reizen, hoe we onze steden ontwerpen en hoe we infrastructuur gebruiken", aldus Mårten Levenstam, Senior Vice President Corporate Strategy bij Volvo Cars.

Huizenprijzen

Volvo heeft naar eigen zeggen een potentiële concurrent voor de luchtvaartmaatschappij in handen. "De 360c-slaapomgeving maakt eersteklas reizen van deur tot deur in een eigen privécabine mogelijk, zonder het ongemak van de beveiliging van de luchthaven, wachtrijen en lawaaierige en krappe vliegtuigen." Daarnaast zou een autonome auto ook heel andere invloeden op de maatschappij kunnen hebben, zoals het drukken van de huizenprijzen in steden. Mårten: "Het 360c-mobiele kantoor maakt het rendabel voor mensen om op grotere afstand van drukke steden te wonen en hun tijd op een aangenamere en effectievere manier te gebruiken."

Veiligheid

Naast het elektrische en autonome gedeelte stonden ook twee andere punten hoog op de prioriteitenlijst bij de ontwikkeling van de 360c: verbinding en veiligheid. Veiligheid is natuurlijk al jaar en dag speerpunt nummer één voor het Zweedse merk, dus dat kon niet missen bij deze concept-car. De veiligheidscommunicatietechnologie van de 360c is erop gericht andere weggebruikers duidelijk te maken wat zijn intenties zijn. De makers van de 360c bedachten een systeem met combinaties van externe geluiden, kleuren, beelden en bewegingen om de bedoelingen van het voertuig richting andere weggebruikers te communiceren. Daarnaast moeten de passagiers bij een eventuele crash ook in de slaapmodus worden beschermd. Volvo's ingenieurs bedachten daarvoor een speciale veiligheidsdeken in de slaapruimte die als een driepuntsgordel werkt.