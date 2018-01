Slideshow

Volvo's eerste klimaatneutrale fabriek Zweedse vestiging in Skövde krijgt eer

Door het gebruik van duurzame warmte is Volvo's fabriek in Skövde de eerste productielocatie van de Zweedse automaker die klimaatneutraal is.

Een fabriek is klimaatneutraal als deze net zoveel energie opwekt als hij verbruikt. Per 2025 moeten alle Volvo-productiefaciliteiten wereldwijd klimaatneutraal opereren. Voor de aanpassingen in de Skövde-fabriek is er een nieuwe overeenkomst aangegaan met een lokale provider. Hierdoor wekken de Zweden alle warmte voor de fabriek op met afvalverbranding, biomassa en gerecycleerde biobrandstoffen. Daarnaast wordt er al tien jaar gebruik gemaakt van duurzame elektriciteit.

In november 2016 vonden er ook wijzigingen plaats in de Gentse fabriek. Door een efficiënt warmtenet verminderde daar de CO2-uitstoot met 40 procent. In de Belgische faciliteit ziet de nieuwe XC40 het levenslicht. Volvo produceert in Skövde de motoren die later in de auto's worden geassembleerd.