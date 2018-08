Beurswaarde van 30 miljard dollar haalbaar 'Volvo's beursgang steeds zekerder'

Volvo's plannen om nog aan het einde van dit jaar een notering aan de beurs van Stockholm te krijgen, krijgt volgens ingewijden steeds meer vorm. Waar het eerder om geruchten ging, worden de hoge gewenste cijfers nu door potentiële investeerders als aannemelijk beschouwd.

Volvo's Chinese eigenaar Geely Holding zet namelijk in op een beurswaarde van 30 miljard dollar, omgerekend ongeveer 26 miljard euro. Een flink bedrag voor een merk waar de Chinezen acht jaar geleden nog 1,8 miljard voor neertelden. Het Britse Financial Times meldt echter dat potentiële beleggers een notering van deze waarde haalbaar vinden. Eerder gingen de geruchten al rond dat Geely de beursgang van het Zweedse merk op de agenda had staan, maar met deze recente berichten lijkt dat nu steeds meer vorm te krijgen.

In 2010 kocht Geely het Zweedse automerk van Ford. Door investeringen in een geheel nieuw portfolio, stevent Volvo voor zijn tweede keer op rij af naar het beste jaar ooit. De Zweden hebben in het eerste halfjaar van dit jaar 317.639 auto's verkocht, een toename van 14,4 procent ten opzichte van huidig recordjaar 2017. Geely heeft echter ambitieuze plannen: rond 2025 moeten de jaarlijkse verkopen van het Zweedse merk verdubbelen naar een totaal van 1,2 miljoen auto's per jaar.

Het Chinese moederbedrijf heeft eerder aangegeven oren naar Volvo's beursgang te hebben. Zij wilden dit echt niet voor minder dan 30 miljard dollar doen. De belangrijkste notering van het bedrijf zal in Stockholm zijn, waarna naar verluidt de beurs van Hong Kong zal volgen. "De eerste feedback van wereldwijde investeerders is in lijn met de waarderingsverwachtingen van Volvo", laat het ingewijde aan het Britse medium weten. Naast Volvo heeft Geely ook namen als Lynk & Co, verantwoordelijk voor elektrische auto's voor jongeren, en Polestar, het geëlektrificeerde performance-merk van Volvo, onder zijn hoede. Een groot aandeel van de groei heeft de Chinese markt, die Volvo aanboorde na de overname van Geely. Na de nieuwe XC40, 60- en 90-serie staat er nog een nieuwe V40 op het programma.