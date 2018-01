Slideshow

Volvo zet wereldwijd nieuw verkooprecord China: +25,8%

Waar Volvo qua verkopen in ons land vrijwel gelijk bleef, wist het Zweedse merk wereldwijd meer auto's dan ooit tevoren te verkopen. In China groeide de markt met meer een dan kwart.

In totaal verschenen er 571.577 nieuwe Volvo's op de weg. In vergelijking met een jaar eerder is dat een groei van 7,0 procent. In Europa heeft het merk zijn grootste afzetmarkt. Daar werden in totaal 320.988 auto's verkocht, een groei van 3,3 procent. In het thuisland van het Zweedse merk kwamen er 5,9 procent meer klanten naar de showrooms. In ons land werden er 199 minder Volvo's op kenteken gezet en bleef de verkoop op 14.262 exemplaren steken. In Noord-Amerika groeide de verkoop het minst hard en reden er 'slechts' 0,7 procent meer Volvo's op de weg. In Azië boerden de Zweden in 2017 het best. Gemiddeld groeide de markt daar met 20,9 procent naar 152.668 auto's, met als koploper China, waar er 114.410 nieuwe Volvo's werden verkocht en de markt met 25,8 procent groeide.

De XC60 en de nieuwe 90-serie zijn de grote hoofdrolspelers. De XC60 is gebombardeerd tot het best verkochte model van het merk en is in Europa de best verkochte middelgrote SUV. In ons land was de V40 het best verkochte model met 5.154 exemplaren.