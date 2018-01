Slideshow

Volvo XC90 als proeftuin voor Garmin Modulair infotainment op CES

De ontwikkelaars van het Amerikaanse Garmin laten op de Consumer Electronics Show een nieuw modulair infotainmentsysteem zien.

Garmin, dat het systeem uiteraard hoopt te verkopen aan autofabrikanten, zegt dat het 'een niveau van prestaties en design' biedt dat tot nu toe niet gezien is bij originele besturingssystemen in auto's.

De nieuwe digitale basis richt zich vooral op auto's in het midden- en hogere segment en wordt gedemonstreerd in een Volvo XC90. Die auto leent zich daar goed voor dankzij het grote, verticale scherm dat in het midden van het dashboard prijkt. Dat scherm biedt in de demo-auto onder meer toegang tot een navigatiesysteem dat dankzij een samenwerking met Accuweather rekening kan houden met de weersomstandigheden.

Behalve op het centrale scherm zijn de navigatie-instructies ook op het volledig digitale instrumentarium zichtbaar. Veel functies zijn via spraakcommando's aan te sturen en er is een volwaardige mediaplayer aan boord. Mensen die op de achterbank zitten, hebben via Wifi toegang tot de mediabestanden op het systeem, waardoor een smartphone of tablet kan dienen als entertainmentscherm. Alsof het enorme touchscreen in de auto nog niet genoeg aanstuurmogelijkheden biedt, voegt Garmin twee knoppen aan weerszijden van dat scherm toe. De ronde bedieningselementen worden door het bedrijf 'Lexena HMI' (Human Machine Interface) genoemd en zijn in 2017 al in een ander showmodel getoond.