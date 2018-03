Ook middelgrote 'XC' in de prijzen Volvo XC60 is World Car of the Year

Feest bij Volvo! Nadat de XC40 in Europa tot Auto van het Jaar werd gekroond, gaat de grotere XC60 ervandoor met de titel World Car of the Year.

Dat is traditioneel tijdens de New York International Auto Show bekendgemaakt. Volgens Volvo-CEO Samuelsson dankt de auto de titel aan de juiste combinatie van design, connectiviteit en veiligheid. Ook bij ons gooit de XC60 hoge ogen. In z'n debuuttest wist de auto de Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5 en Jaguar F-Pace voor te blijven, later liet de Zweed ook de BMW X3 en Mercedes-Benz GLC achter zich.

Ook komt het marktaandeel dit jaar aanzienlijk hoger uit dan in eerdere jaren, toen de XC60 in Nederland evenmin over aandacht te klagen had. Het feest houdt niet op: behalve de eerdergenoemde overwinningen en de nieuwe titel sleepte de XC60 de titel 'veiligste auto van 2017' in de wacht.

Dit segment valt overigens goed in de smaak bij de World Car of the Year-jury: vorig jaar ging de Jaguar F-Pace er met de titel vandoor.