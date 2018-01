Slideshow

Volvo XC60 de veiligste in 2017 EuroNCAP blikt terug

Met bijna zeventig modellen die EuroNCAP tegen de veiligheidsmuur botsten, was 2017 het drukts geteste jaar ooit. Volvo en Volkswagen zijn de grootste winnaars.

Aan de hand van zes categoriën keek EuroNCAP naar welke auto's het beste presteerden in het afgelopen jaar. Van de zes winnaars kwamen er drie uit het Duitse Wolfsburg. Volkswagen botst uiteindelijk de meeste sterren bij elkaar. De Arteon werd verkozen als beste 'zakelijke' auto, de T-Roc als compacte cross-over en als laatste de Polo als compacte auto. De Volvo XC60 is naast de best presterende SUV ook de auto die in het geheel als veiligste wordt gezien. Toen de nieuwe XC60 in november 2017 tegen de muur werd gereden, behaalde hij bijna een perfecte veiligheidsscore voor volwassen inzittenden.

De Opel Crossland-X is door het instituut als beste kleine MPV bestempeld. De Subaru Impreza en XV gaan er met het goud vandoor als veiligste compacte familie-auto. Waar

voetgangersdetectiesystemen in 2016 voor het eerst werden getest, beschikten 82% van de geteste auto's al over zo'n systeem. Snelheidsassistentie werd aangeboden op 92% van de geteste auto's en was standaard op 82% van de modellen aanwezig.