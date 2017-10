Slideshow

Volvo XC40 nu al in Nederland Terug naar de camouflage

Toegegeven, veel nieuws valt er niet uit de auto op deze foto’s te halen. De Volvo XC40 is al lang en breed gepresenteerd, maar hier komt hij opnieuw in gecamoufleerde vorm voorbij. Toch is er wat bijzonders aan de hand: hij is in Nederland gespot!

AutoWeek-volger Ivar Gerlofsma kwam Volvo's compacte SUV tegen in Leiden. De auto's zijn gecamoufleerd alsof het de eerste testweek is en trekken daarmee eigenlijk alleen maar meer aandacht naar zich toe. In minimaal één van de gevallen, het exemplaar met de dikke plakken zwart plastic op deuren en neus, lijkt het om de plug-in hybride-variant te gaan. Het extra 'tankklepje' op het voorscherm geeft dat weg.

Een gecamoufleerd testmodel van Volvo in Nederland tegenkomen, is bijzonder, maar niet uniek. De S90 liet zich ruim voor z'n introductie al op de A4 zien en de tweede generatie XC60 is zelfs voortijdig in het centrum van Amsterdam gespot. Naar verluidt rijdt Volvo hier graag zijn testrondjes omdat Nederlandse steden met al hun fietsers en voetgangers de ideale omgeving zijn om allerhande veiligheidssystemen uit te proberen.