Op naar 1,2 miljoen, helft elektrisch Volvo wil verkoop verdubbelen

Volvo presenteert in de aanloop naar zijn geplande beursgang een uitgebreid toegangsplan. Daarin staan uiterst ambitieuze doelstellingen.

Een deel van de plannen is door Volvo zelf openbaar gemaakt, maar The Financial Times heeft de hand weten te leggen op meer informatie. Geely wil Volvo zo aantrekkelijk mogelijk maken voor investeerders als het merk zijn beursgang maakt en wil dat het merk dan voor maar liefst 30 miljard dollar de boeken in gaat. Ter vergelijking: toen Geely Volvo in 2010 kocht, betaalden de Chinezen zo'n twee miljard dollar voor het merk.

Dankzij een verse vloot modellen en innovatieve technologieën was 2017 voor Volvo ook al een recordjaar, maar dat is nog niet genoeg. Rond 2025 moeten de jaarlijkse verkopen van het Zweedse merk verdubbelen naar een totaal van 1,2 miljoen auto's per jaar. Die auto's, waarvan de helft ook nog eens volledig elektrisch moet zijn, zullen in bestaande fabrieken worden gebouwd. De niet-elektrische helft krijgt ook elektro-ondersteuning, al moeten we daarbij in de meeste gevallen denken aan mild-hybrid-technologie.

Terwijl de omzet stijgt moet ook de winstmarge een groei doormaken, want Volvo loopt hierin achter op de concurrentie en zag zijn toelage per geïnvesteerde euro in het laatste kwartaal zelfs iets afnemen. Het merk stelt nu dat het gat met de concurrentie op dit gebied moet worden gedicht, wat betekent dat het op een marge van zo'n 10 procent wil uitkomen. BMW doet dat bijvoorbeeld ook en verkoopt jaarlijks overigens ruim 2 miljoen auto's onder de eigen merknaam.

Volvo zag zijn verkoopcijfers in mei opnieuw met 13,3 procent toenemen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de toename over de eerste vijf maanden zelfs op 13,6 procent uitkomt. In die periode werden er in totaal 223.290 auto's verkocht. De XC60 was in mei wereldwijd opnieuw het populairste model, de XC90 volgt op de tweede plek.