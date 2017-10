Slideshow

Volvo V90 CC 'Volvo Ocean Race' Speciale editie keert terug

In het verleden kwam Volvo geregeld met speciale edities ter gelegenheid van de Volvo Ocean Race. Nu de zeilrace opnieuw van start is gegaan, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk aan die geschiedenis: deze V90 Cross Country.

De 'Special Edition' is niet zomaar een V90 met wat opties, maar beschikt daadwerkelijk over unieke elementen. Om te beginnen is daar de kleurstelling. Waar andere Cross Country's zich in de eerste plaats onderscheiden met opsmuk in onbespoten zwarte kunststof, is het Cross Country-gedeelte van deze V90 uitgevoerd in 'Koalin Grey', een lichtgrijze tint. Het zorgt voor een bijzondere combinatie met het 'Crystal White' van de rest van de carrosserie. Oranje accenten maken het af.

Ook in het interieur trekt een bijzondere kleurstelling de aandacht. De bekleding bestaat uit leer en textiel en is naar keuze (vrijwel) wit of zwart, maar oranje accenten zorgen ook hier voor een bijzonder contrast. Zelfs de gordels zijn in het knaloranje uitgevoerd. Het textiel is niet het enige bijzondere materiaal dat wordt ingezet, want de vloerbekleding is dan weer van Econyl, een stof die volgens Volvo uit gerecycled nylon bestaat van visnetten die in de zee zijn achtergelaten. De V90 Cross Country Volvo Ocean Race is gebaseerd op topversie 'Pro' en zit dus standaard erg goed in z'n spullen. Uniek zijn, behalve de eerdergenoemde kleurstelling en bekledingssoorten, de omkeerbare stoelhoezen, verschillende typeaanduidingen en inscripties en een waterbestendige opbergtas. Een dakkoffer in de kleur van de carrosserie is optioneel.

De Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race is staat vanaf begin volgend jaar bij de Nederlandse dealers. De auto is er met alle motoren die ook voor de reguliere Cross Country beschikbaar zijn, dus de T5 AWD, T6 AWD, D4 AWD en D5 AWD. Behalve vierwielaandrijving is ook een automaat altijd standaard. Van de eerste 3.000 verkochte exemplaren van deze bijzondere V90 gaat € 100 van de aanschafprijs naar het Volvo Ocean Race Science Programme dat onderzoek doet naar de plasticsoep in oceanen. Ook de zelf prijzen zijn al bekend:

Uitvoering Vermogen Prijs T5 AWD 250 pk €84.995 T6 AWD 310 pk €94.495 D4 AWD 190 pk €82.995 D5 AWD 235 pk €89.995