'Wellicht keren we in de toekomst terug' Volvo slaat autosalon van Genève over

Volvo laat weten volgend jaar niet aanwezig te zijn tijdens de autosalon van Genève, de autobeurs die traditiegetrouw in maart plaatsvindt.

Volvo meldt de aandacht te verschuiven van "[...] traditionele autoshows" naar " gerichte activiteiten" om zijn nieuwe producten bij het publiek te introduceren. Volgens Volvo past die nieuwe koers bij de ambitie van het merk om de band met de klant te veranderen.

Volvo, dat net als een reeks andere merken in oktober ook niet aanwezig zal zijn tijdens de autosalon van Parijs, presenteerde de XC40 vorig jaar al tijdens de Milan Fashion Week. Dit jaar schoof het de V60 op een oprijlaan van een huis nabij Stockholm naar voren en de presentatie van de S60 later deze maand vindt plaats tijdens de inauguratie van de nieuwe Volvo-fabriek in het in de Verenigde Staten gelegen Charleston, South Carolina.

Bovenstaande betekent overigens niet dat Volvo nooit meer op een autobeurs zal staan. Björn Annwall, Senior Vice President of Strategy, Brand and Retail bij het merk, legt uit dat het "[...] niet rendabel meer is om vanzelfsprekend deel te nemen aan traditionele evenementen in de autobranche. We zeggen niet voorgoed vaarwel tegen autoshows. We verwachten dat evenementen zoals de autosalon van Genève zich blijven ontwikkelen en wellicht keren we in de toekomst terug."