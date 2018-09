Uitzwaai-uitvoeringen? Volvo scherpt uitrusting V40 aan

Met meer dan 50.000 verkochte V40's en V40 Cross Country's heeft de compacte middenklasser het Zweedse merk zeker geen windeieren gelegd. Volvo haalt een poetsdoek door de uitrustingsniveau en levert de V40 nu standaard met led-koplampen en zestrapsautomaat.

De V40 is in drie smaakjes leverbaar: Polar, Polar+ en als Polar+ Sport. De opgehoogde V40 Cross Country enkel als Polar+ Luxury. Standaard vinden Thor's Hammer-dagrijverlichting, led-koplampen, de Geartronic-automaat en een half lederen interieur hun weg naar de Polar. Degene die vanaf nu een handtekening onder het koopcontract voor een V40 zet, beschikt daarna standaard over een regensensor en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Voor € 2.000 extra biedt Volvo de Polar+ aan met standaard navigatie, parkeerhulp achter, klimaatregeling over twee zones en verwarmbare billen op de voorstoelen tijdens koudere dagen. Beide uitvoeringen zijn leverbaar met de T2-benzinemotor met 122 pk in het vooronder.

Een stapje hoger bevindt zich de Polar+ Sport die naast meer paardenkrachten (152 pk) ook een sportiever R-Design uiterlijk heeft. Deze is ook als enige leverbaar met een 150 pk sterke D3-dieselmotor. Samen met de Cross Country is de Polar+ Sport standaard voorzien van DAB+, een panoramisch dak en meer parkeerhulp in de vorm van verschillende camera's. Een Volvo V40 Polar verlaat de showroom na een minimale investering van € 28.495, de Polar+ heeft een vanafprijs van € 30.495. De top-versie van de V40 heeft een prijskaartje van € 31.995, de Cross Country kost € 1.000 extra. Dieselen kan vanaf € 36.495. De vernieuwde Polar-versies zijn per direct te bestellen. Aannemelijk is dat dit Volvo's afscheidsfeestje voor de huidige V40 is, want over niet al te lange tijd verwachten we een geheel nieuwe generatie van Volvo's kleinste model.