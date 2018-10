Met 197 in plaats van 190 pk Volvo S60 ook als T4

Slideshow

Op het moment van schrijven maken we in Californië kennis met de nieuwe Volvo S60. Tijdens dat evenement maakt Volvo bekend dat de auto vanaf het einde van de volgende zomer ook beschikbaar komt als T4. Die motor heeft zelf ook een nieuwtje: in plaats van 190 levert het blok vanaf dat moment 197 pk.

Dat de T4 pk z'n weg vindt naar de S60, is een voor de hand liggende keuze van Volvo, dat hiermee een nog altijd adequaat gemotoriseerde 'instapper' in huis haalt. De motor levert z'n vermogen via een achttrapsautomaat af aan de voorwielen. Ook in stationwagenversie V60 verwachten we deze versie van Volvo's 2.0 binnen afzienbare termijn. Voor alle Volvo's met de T4-aanduiding zal gaan gelden dat de motor niet langer 190, maar 197 pk levert. Ook de S90 en V90 met de instap-benzinemotor zullen daar naar verluidt van profiteren. Voor de XC60 heeft Volvo voor zover bekend geen T4-plannen, omdat het merk stelt dat het gros van de kopers toch voor de krachtiger T5 gaat.

Bij de première van de S60 was die T5 met 250 pk nog de enige benzineversie zonder elektro-assistentie die Volvo voor de Nederlandse markt voor ogen had. Het gamma wordt hier gecompleteerd door twee plug-in hybrides, de 340 pk sterke T6 Twin Engine en de T8 Polestar Engineered met 405 pk. Dieselmotoren zijn er niet en komen ook niet beschikbaar in de S60.

De productie van de nieuwe S60 voor Nederland begint in week 5 en de levering start rond week 15 van 2019. In eerste instantie zal het alleen om T5- en T8-versies gaan, de T6 volgt in de zomer van 2019. Even daarna volgt zoals gezegd de T4. In Nederland is de S60 altijd sportief aangekleed, want hier verschijnt de auto alleen als R-Design. Alleen de T8 wordt Polestar Engineered.