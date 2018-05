Eerste nieuwe Volvo zonder zelfontbrander Volvo S60 niet beschikbaar met dieselmotor

De nieuwe S60 zal de eerste nieuwe Volvo zijn die het zonder dieselmotoren moet stellen. Dat maakt Volvo vandaag bekend.

Medio vorig jaar gaf Volvo al aan geen geld meer te steken in de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren. De bestaande dieselmotoren zouden over een periode van zo'n vijf jaar stapsgewijs uitgefaseerd worden. De op stapel staande nieuwe generatie S60, waarvoor het startsein voor de productie in de herfst klinkt, is de eerste nieuwkomer van het merk die zonder dieselmotoren op de markt verschijnt.

Het schrappen van dieselmotoren voor de nieuwe S60 is onderdeel van Volvo's voornemen om alle nieuwe modellen die het vanaf 2019 lanceert alleen beschikbaar te stellen als mild-hybrid, plug-in hybride of als EV. "Modellen die alleen met een brandstofmotor te krijgen zijn, faseren we uit," aldus CEO Håkan Samuelsson. Volvo mikt erop dat omstreeks 2025 maar liefst 50 procent van zijn verkoopmix uit volledig elektrische auto's bestaat. De keuze van Volvo om dieseltechniek te laten voor wat het is, is anno 2018 geen verrassing. Wel is het een gewaagde beslissing geweest, daar volgens Jato Dynamics 78 procent van de in Europa verkochte Volvo's is uitgerust met een zelfontbrander.

De nieuwe S60 komt kort na zijn onthulling beschikbaar met een selectie viercilinder Drive-E-benzinemotoren en met twee plug-in hybriden waarbij de brandstofmotor tevens een benzineblok zal zijn. Varianten met een mild-hybride aandrijflijn volgen volgend jaar. Volvo heeft zijn nieuwe productiefaciliteit in de Amerikaanse staat South Carolina aangewezen als locatie waar de S60 gebouwd gaat worden. Dus ook voor exportmarkten. De voor de Chinese markt bestemde variant zal uiteraard ook in China gebouwd worden.

Wat bovenstaande betekent voor de beschikbaar van dieselmotoren in auto's als de V60, XC60 en XC90 is ons nog niet duidelijk. AutoWeek is in afwachting van een reactie van Volvo Nederland.