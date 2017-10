Slideshow

Volvo plust 11,2 procent in september Eindsprint in zicht

Volvo ziet een nieuw verkooprecord elke maand een stapje dichterbij komen. De fabrikant maakt bekend dat het in september dik 11 procent meer auto's heeft verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.

In augustus zag Volvo zijn verkoopcijfers met 15,5 procent groeien ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar en ook in september blijken de verkopen weer toegenomen te zijn. Volvo verkocht afgelopen maand 11,2 procent meer auto's dan in september 2016. 53.674 auto's vonden een nieuwe eigenaar, wat het totaal aantal verkochte Volvo's dit jaar op 413.472 stuks brengt. De verkoopteller van 2017 loopt daarmee nu 9 procent voor op die van 2016 rond deze tijd. De fabrikant verwacht dit jaar een nieuw verkooprecord neer te zetten. In 2016 werden 532.332 Volvo's verkocht en ook dat was een recordaantal.

Opnieuw is China verantwoordelijk te houden voor een groot deel van de extra verkopen. In september groeide de vraag naar Volvo's met 29,8 procent, er werden maar liefst 11.544 auto's verkocht, zo'n 22 procent van Volvo's totaal aantal verkochte auto's afgelopen maand. In de Verenigde Staten wist Volvo in september 40,7 procent meer auto's aan de man te brengen dan in diezelfde maand vorig jaar. Aldaar zijn de XC90, S90 en de nieuwe XC60 aanjagers van de groei.

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika viel een groei van slechts 0,8 procent waar te nemen. In totaal werden 29.606 Volvo's verkocht, wat toch 54 procent is van het totaal aantal verkochte Volvo's in september. Internationaal gezien was de XC60 afgelopen maanden het populairste model van het van origine Zweedse merk. 14.391 exemplaren gingen over de toonbank. Op twee staat de V40 met een aantal van 8.421. De vraag naar de V40 loopt overigens terug, vorig jaar werden in september 10.341 exemplaren verkocht. Gelukkig voor Volvo is daar de nieuwe XC40 om de verkopen van de 40-serie weer op te krikken.