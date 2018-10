'Driecilinder wellicht ten einde' Volvo EV-offensief aanstaande

Terwijl we in Los Angeles kennismaken met de nieuwe Volvo S60, pikken we meteen vast was toekomstmuziek van het merk mee. Met het komende SPA2-platform zijn de elektrische wegen geplaveid.

Het lijkt wel de race naar de maan die zich midden vorige eeuw afspeelde tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie: de Duitse premium-merken strijden op het scherpst van de snede om een plekje op het erepodium voor elektrische hebbedingetjes. Volvo lijkt zich in die arena enigszins afzijdig te houden, maar achter de coulissen is niets minder waar, horen we van een welingelichte insider tijdens de kennismakingsritten met de nieuwe Volvo S60 in Californië. Dat de XC40 er als volledige EV komt, was al even geen geheim meer. 2020 is het jaar dat deze het levenslicht ziet, bevestigt onze bron. In datzelfde jaar komt de nieuwe Polestar, intern PS2 genoemd. Dat wordt een zogenaamde notchback, qua lijnen enigszins vergelijkbaar met de Toyota Celica's uit de jaren zeventig. Anders dan de huidige wordt die volledig elektrisch. Of de PS2 net als de huidige Polestar alleen op een soort leasebasis aan de man wordt gebracht, betwijfelt onze zegsman nog: "We kijken in hoeverre de markten daar om vragen. Polestar is klein en daardoor een mooie speeltuin voor Volvo. Als we met Polestar een foute inschatting maken, is dat veel minder erg dan met Volvo.'

In 2022 is het tijd voor de eerste volledig elektrische XC90, die een elektrisch vermogen krijgt dat vergelijkbaar is met meer dan 500 pk benzine. De S60 die we afgelopen dagen reden is het laatste model dat nog op SPA1 (Scalable Product Architecture) staat, het modulaire platform dat in 2015 debuteerde in de huidige XC90. SPA2 debuteert in de volgende XC90 en onderscheidt zich voornamelijk doordat het geschikt is voor volledig elektrisch en autonoom rijden. Dat kan met het huidige weliswaar ook, maar niet zonder dat er grof aan verzaagd en vertimmerd moet worden. SPA2 is veel eenvoudiger elektrisch en/of autonoom te maken. Denk daarbij aan bevestigingspunten voor stoelen en dashboard; in een zelfrijdende configuratie moeten die flexibeler zijn en dat geldt ook voor de veiligheidsvoorzieningen. Eigenlijk is het huidige CMA (compact modular architecture, waar de XC40 op staat) wat dat betreft al vergelijkbaar met SPA2, aldus onze bron.

Opmerkelijk is ook dat hij zegt dat het op termijn zomaar gedaan kan zijn met de driecilinders bij Volvo. "Bij de nieuwe WLTP-metingen blijken die helemaal niet zo efficiënt te zijn. Een viercilinder loopt dan veel economischer. Ik weet dat andere merken daar ook mee kampen op dit moment. Downsizing is een verschijnsel dat deels werd ingegeven onder politieke druk, maar met de nieuwe metingen blijkt dat wat voorbarig te zijn geweest. Eigenlijk ligt Volvo wat dat betreft nog het meest in lijn met de zienswijze van Mazda."