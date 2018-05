'De auto overtreft alle verwachtingen' Volvo breidt XC40-productie uit

De Volvo XC40 mag zich vanaf z’n introductie verheugen op een warme belangstelling van het publiek, maar heeft nu volgens Volvo alsnog de verwachtingen overtroffen. Daarom wordt de productie in zowel Gent als China uitgebreid.

"Het succes van de XC40 overtreft zelfs onze hoogste verwachtingen", stelt Volvo-CEO Håkan Samuelsson. 'Zijn' bedrijf mocht sinds de introductie van de XC40 al 80.000 orders ontvangen voor z'n kleinste SUV en grijpt dat naar eigen zeggen aan om de productie op beide locaties verder op te schroeven.

In het Belgische Gent ging de productielijn in november 2017 van start. Als Volvo in een uiterst populair segment had de XC40 over aandacht nooit te klagen en toen het model ook nog werd verkozen tot Auto van het Jaar, was het hek helemaal van de dam.

Dat erkent ook Volvo Nederland. "De aandacht rondom de XC40 is zeker aangewakkerd na de Auto van het Jaar-uitslag. Niet alleen omdat de auto die won, maar ook omdat eenvoudigweg duidelijk werd dat het model er was", verklaart de importeur desgevraagd. De verkoopaantallen zijn ook in Nederland boven verwachting: "De wachttijden voor specifiek samengestelde exemplaren liep al snel op naar 9 maanden. Het is ook wel typisch Zweeds om behoudend te prognotiseren, dus het is goed dat dit nu wordt bijgesteld". Hoeveel zogeheten vreemd merk-rijders de auto precies aantrekt durft de Nederlandse 'verdeler' op het moment van spreken niet te zeggen, maar het is volgens het bedrijf wel een product waarmee Volvo nadrukkelijk een nieuwe doelgroep aanboort.