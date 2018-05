Ongeduld leidt tot lekkage Volop in beeld: Rolls-Royce Cullinan

Slideshow

Morgen onthult Rolls-Royce de Cullinan. Hoewel het merk de term ‘SUV’ niet in de mond neemt is de Cullinan wel degelijk een hoogpotige. Potentiële klanten in het Midden-Oosten kunnen kennelijk niet wachten tot de nieuwe über-SUV er is, dus is de auto inmiddels volop online te vinden.

Op instagram-pagina's van autohandelaren en -liefhebbers in Saoudi-Arabië en de Emiraten regent het inmiddels foto's van de Cullinan. Het uiterlijk en innerlijk van de auto, dat door de vele teasers en spionagebeelden toch al redelijk te voorspellen was, kent daardoor geen geheimen meer.

Zoals te verwachten oogt de Cullinan om te beginnen als een echte Rolls-Royce, al is die klassieke uitstraling voor traditioneel ingestelde toeschouwers wellicht moeilijk te combineren met de hoge, hatchback-achtige koets. Wat blijft, zijn behalve het imponerende front de naar achteren openende achterportieren. Ze bieden toegang aan een uiterst weelderig interieur dat naar goede Rolls-Royce-traditie is volgestouwd met de fraaiste details van autoland. Nog verder naar achteren is een achterklep uit twee delen te vinden, die net als bij sommige uitvoeringen van de Range Rover is voorzien van een stel extra 'zitjes'.

Voor wie de honger naar de Cullinan zelfs na het zien van deze plaatjes nog niet gestild is, staat nog één onrustige nacht op de agenda. Morgen weten we alles!