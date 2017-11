Slideshow

Volledig Turkse auto in 2021 op de weg Erdogan presenteert deelnemende bedrijven

De Turkse president Tayyip Erdogan heeft laten weten dat een reeks Turkse bedrijven werkt aan een 'nationale auto' die omstreeks 2021 op de weg te vinden moet zijn.

Turkije is al jaren een forse autoproducent. Zo werden er vorig jaar bijna 1,5 miljoen auto's gebouwd waarvan meer dan de helft voor export naar de Europese Unie was bestemd. Tofaş, de grootste autoproducent in het land, bouwt niet alleen auto's als de Fiat Tipo en Doblò, maar ook diverse modellen van Peugeot, Citroën en Opel. Tofaş is goed voor een jaarlijkse productie van 400.000 auto's. Verder rollen in Turkije modellen van Hyundai (i20), Toyota (C-HR, Corolla) en Honda (Civic) van de band. Als het aan president Tayyip Erdogan ligt, heeft Turkije straks ook een volledig eigen auto, zo meldt Reuters.

Het eerste prototype moet in 2019 klaar zijn. De bedrijven Turkcell, BMC, Anadolu, Kıraça en Zorlu gaan zich samen met de ontwikkeling en productie van de auto bezighouden. In het verleden had Turkije overigens al eigen automerken. Naast Anadol, Askam en Özaltin was er in 1961 de Devrim, de eerste in Turkije ontworpen en gebouwde auto ooit.