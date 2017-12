Slideshow

Volledig op straat: nieuwe Kia Cee'd! Zakelijk lijnenspel zonder enige camouflage

De testrijders die in Zuid-Korea met de nieuwe Kia Cee’d op pad zijn, kunnen een kleine reprimande van hun manager verwachten. De auto werd al eerder in vrijwel ongecamoufleerde vorm gespot, maar ligt nu helemaal op straat!

'Goed, de foto's zijn niet bepaald van hoogwaardige kwaliteit…'. Zo begonnen we het eerdere nieuwsbericht over een vrijwel 'naakte' Cee'd. Inmiddels is die disclaimer overbodig, want hoewel deze beelden niet bepaald kant-en-klaar persmateriaal zijn, heeft het uiterlijk van Kia's compacte middenklasser nu eigenlijk geen geheimen meer. De beelden, die door een oplettende voorbijganger zijn geschoten en al snel online belandden, tonen een strakke en moderne hatchback zonder al te opvallende designfratsen. Precies zoals we 'm eerder al middels illustraties in het blad lieten zien, dus. De auto een grote Rio noemen gaat te ver, maar de familiebanden zijn wel onmiskenbaar aanwezig.

De spannende Proceed Concept die Kia op de IAA in Frankfurt toonde, komt daarmee maar beperkt terug in het productiemodel. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, want net als voorheen heeft Kia opnieuw een Pro_Cee'd in het vat zitten die inderdaad een spannender gelijnd koetswerk meekrijgt. Ook een Wagon-versie staat opnieuw op de planning. Volgend jaar verschijnt in ieder geval deze vijfdeurs hatchback, de overige varianten volgen in een later stadium.