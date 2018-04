Nog dit jaar in Nederland! Volledig nieuwe Lexus ES is los

Slideshow

Lexus heeft zojuist het doek getrokken van de ES, een voor Europa volledig nieuwe sedan die in het laatste kwartaal van dit jaar bij de Nederlandse Lexus-dealers staat.

De Lexus ES is in Europa een onbekend model. Toch presenteert Lexus vandaag alweer de zevende generatie van het model, dat in de Verenigde Staten nu zijn zevende generatie in gaat. Die volledig nieuwe 'zevende ES' zal door Lexus nu ook op grote schaal worden gevoerd in andere landen, waaronder Nederland. In het vierde kwartaal van dit jaar staat de ES in de Nederlandse Lexus-showrooms, een plek waar hij als vervanger van de GS fungeert, zo laat de Nederlandse importeur ons weten.

Deze volledig nieuwe ES is een 4,96 meter lange, 1,87 meter brede 1,45 meter hoge sedan die op het Global Architecture K (GA-K)-platform is geplaatst. Die basis wordt onder andere toegepast op de Toyota Camry, Avalon en RAV4. Dat betekent dat ook deze ES een voorwielaandrijver is, in tegenstelling tot de GS, die hij ons deel van de wereld gaat vervangen. Met zijn afmetingen is de ES overigens wel 8 centimeter langer, 3 centimeter breder dan de uitgaande GS. Hij heeft een wielbasis van 2,87 meter. Lexus belooft een torsiestijfheid die overeenkomt met die van de LC en LS.

Lexus heeft al eens een afbeelding van de ES getoond en dus is het uiterlijk van de volledig nieuwe sedan geen grote verrassing. De auto krijgt de voor Lexus kenmerkende spindle grille mee en vertoont met zijn scherpe wigvorm grote gelijkenissen met grotere broer LS.

In Nederland komt de ES beschikbaar als 300h, een hybride dus. De aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter viercilinder benzinemotor die is gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerd vermogen ligt op 218 pk en het gemiddeld verbruik moet op 4,7 l/100 km liggen. Bovenstaande waarden worden overigens pas definitief na Europese homologatie. Lexus belooft een thermisch rendement van 41 procent.

Verder laat Lexus Nederland weten dat de sedan ook als sportiever aangeklede F Sport Line op de prijslijst komt te staan. Bij de F-Sport Line is de grille opgebouwd uit zwart gaas en moet je het dus zonder de verticale spijlen stellen. Tevens staat deze F Sport op sportiever én groter lichtmetaal. De F Sport Line profiteert verder van Hadori-bekleding, die een driediemensionaal effect moet geven. Optioneel is de F-Sport te krijgen met een adaptief onderstel. Ook de non-F Sport worden overigens fraai aangekleed. Lexus noemt de toepassing van onder andere bamboe en Shimamoku-hout.

Natuurlijk stopt Lexus de ES vol met een uitgebreid pakket veiligheidssystemen. Sterker nog, de ES krijgt standaard Lexus Safety System+ mee. Dit systeem omvat zaken als automatisch grootlicht, adaptieve cruisecontrol, voetganger- en verkeersborddetectie. Het automatisch grootlicht verblindt tegenliggers niet. Ook van de partij is het Pre-Collision System (PCS), een systeem dat is verbeterd. Op de optielijst verschijnt onder andere het Mark Levinson PurePlay-audiosysteem met 17 luidsprekers. De ES is leverbaar in twaalf kleuren, warvan Sapphire Blue en F White voorbehouden zijn aan de ES F Sport.

ES in cijfers

De ES is momenteel een voorwielaangedreven sedan die in Noord-Amerika gebroederlijk naast de wat formaat betreft vergelijkbare achterwielaangedreven GS wordt gevoerd. De huidige ES, gebaseerd op de Toyota Avalon, steekt minder complex in elkaar dan de kostbaardere huidige GS. Het lagere prijskaartje zorgt voor succes. Vorig jaar verkocht Lexus in de Verenigde Staten 51.398 ES'en en daarmee is het ruimschoots de best verkopende sedan van het merk. Ter vergelijk: de IS ging daar 26.482 keer over de toonbank, de GS 7.773 keer.

De eerste ES werd in 1989 gelanceerd tijdens de North American International Auto Show, waar ook de voor het merk veel belangrijkere imagomaker LS werd gepresenteerd. Met de duo-onthulling voorkwam Toyota dat het zijn luxedivisie Lexus met slechts één model zou lanceren. De oer-ES was overigens gebaseerd op de Camry (V20).

*Meer beeldmateriaal wordt toegevoegd*