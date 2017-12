Slideshow

Volkswagens Moia presenteert elektrische bus 'Een miljoen auto's van de weg'

Het nieuwste merk van de Volkswagen Group 'Moia' heeft zijn eerste tastbare product gepresenteerd. We maken kennis met een elektrische personenbus.

De Volkswagen Group voegde begin vorig jaar Moia als dertiende merk toe aan zijn line-up. de nieuwe afdeling van de Duitse gigant is een merk waarmee Volkswagen zich op car-sharing-achtige mobiliteitsoplossingen richt. Het in Berlijn gevestigde Moia heeft nu zijn eerste creatie gepresenteerd.

De elektrische bus op de foto's, met ogenschijnlijk flink wat Crafter-DNA in zich, is nog een studiemodel en moet het tevens nog even zonder naam stellen. Wel weten we dat de EV plek biedt aan 6 personen en dat hij in zo'n tien maanden is ontwikkeld. Moia's concept-car moet eind volgend jaar in de straten van Hamburg op de weg te zien zijn. De actieradius van de bus ligt volgens de WLTP-cyclus op 300 kilometer. In een half uur is het accupakket weer tot een niveau van 80 procent op te laden.

Uiteindelijk moet de bus een steentje bijdragen bij het ontstoppen van grote steden, zo meent Moia. Met de EV, die middels een smartphone-app voor een rit te boeken is, heeft Moia dan ook het doel om een miljoen auto's 'van de weg' te krijgen.