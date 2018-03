Slideshow

Volkswagen wil vijfzits Atlas in VS Voorbode in New York

Op de New York International Auto Show hoopt Volkswagen een concept-car te tonen die een voorbode is van een vijfzits variant van de grote Atlas. Van die voorbode is nu een voorbode getoond.

De schets laat nog niet veel zien, want het grootste nieuws zit natuurlijk aan de achterkant. De nieuwe versie van de Atlas zal een stukje korter zijn dan de reeds bekende variant en beschikt wellicht over een iets meer aflopend dak. Ook de achterste raamstijlen lijken anders ingedeeld. Aan de voorzijde krijgt de rode Atlas-voorbode een T-Roc achtige combinatie van grille en koplampen mee. Dat is anders dan bij de bestaande Atlas, waarvan de koplampen net zo hoog zijn als de grille. Of de 'geknepen' exemplaren van de showauto puur voor de show zijn of nog een verschil met de zevenzitter betekenen, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Volgens Amerikaanse media zal het nieuwe model in Chattanooga van de band rollen, dezelfde fabriek waar ook de Atlas wordt gebouwd. Met de extra productielijn is volgens berichten een investering van 340 miljoen dollar gemoeid, omgerekend 275 miljoen euro.

De Atlas is een SUV die alleen in Noord-Amerika onder die naam wordt gevoerd en daar ook wordt gebouwd. Hij is het antwoord aan de langdurige vraag van de Amerikaanse klant naar een 'Three row SUV', een SUV met een extra rij stoelen dus. De kleinere Touareg is er fors duurder en moet dus het meer 'premium'-alternatief zijn voor de praktische Atlas. In China en het Midden-Oosten staat het model bekend als Teramont.