'Volkswagen was Toyota de baas in 2017' 10,7 miljoen auto's verkocht

Volkswagen is Toyota in 2017 waarschijnlijk de baas gebleven als het gaat om het verkopen van de meeste auto's. Volgens het blad Bild am Sonntag heeft het Duitse autoconcern rond de 10,7 miljoen wagens aan de man gebracht. Dat is meer dan de meest recente verkoopprognose bij Toyota.

Bild am Sonntag baseert zich op interne schattingen van Volkswagen. De autobouwer wilde niet reageren, omdat de officiële verkoopcijfers pas later deze maand naar buiten komen. Toyota voorspelde in december zelf in heel 2017 waarschijnlijk zo'n 10,4 miljoen auto's te slijten.

Toyota gold lange tijd nog als de grootse automaker ter wereld. Die positie moesten de Japanners in 2016 al afstaan aan Volkswagen. Toen eindigde de teller bij Toyota op 10,2 miljoen, terwijl Volkswagen met al zijn merken goed was voor een record van 10,3 miljoen verkochte exemplaren.

Hoe de ranglijst van grootste autobouwers van 2017 er precies uit komt te zien, blijft nog wel even afwachten. Het samenwerkingsverband van Renault en Nissan deed het ook heel goed. Halverwege het jaar stond die alliantie zelfs aan kop. De flinke opmars van Renault en Nissan komt doordat de verkopen van Mitsubishi daar tegenwoordig ook meegeteld mogen worden. Nissan nam in 2016 een aanzienlijk belang in die branchegenoot.