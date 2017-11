Slideshow

Volkswagen Virtus gepresenteerd Sedanversie Polo klaar voor Zuid-Amerika

Volkswagen heeft in Brazilië de Virtus gepresenteerd, een auto die simpelweg gezien kan worden als de sedanversie van de nieuwe Polo.

Deze compleet nieuwe Virtus is een 4,48 meter lange sedan die op dezelde modulaire basis als de nieuwe Polo staat. Hij is maar liefst 42,5 centimeter langer dan de Polo en de wielbasis is met 2,65 meter zo'n 8 centimeter langer dan die van de al genoemde hatchback. Dat resulteert natuurlijk in een aanzienlijke kofferruimte. Achterin kun je 521 liter kwijt en dat is fors meer dan in stalgenoot Voyage (480 liter) past.

Over het ontwerp van het model lijkt langer nagedacht te zijn dan we bij dergelijke modellen gewent zijn. Aan de achterzijde vinden we zelfs chroomkleurige kokers waar de uitlaat in uitmondt. In het interieur plaatst Volkswagen uiteraard hetzelfde dashboard als in de Polo. Ook op de Zuid-Amerikaanse markt zal de Digital Cockpit, het digitale instrumentarium, op de optielijst verschijnen.

Op de Zuid-Amerikaanse motorenlijst zet Volkswagen een atmosferische viercilinder benzinemotor die 117 pk en 162 Nm levert en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Ook verschijnt de 115 pk (op ethanol 128 pk) en 200 Nm sterke 1.0 TSI op de lokale prijslijst. Die laatste is in de basis gekoppeld aan een zestrapsautomaat.

Op de Braziliaanse markt krijgt de Virtus een plek tussen de Voyage (Gol Sedan) en de Jetta, al is de wielbasis van deze Virtus identiek aan die van laatsgenoemde. Volgend jaar wordt ook die Jetta aan een nieuwe generatie geholpen die die situatie vast weer verandert.

In Nederland hoeven we de Virtus overigens niet te verwachten.