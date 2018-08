Tot 145 pk uit kleinste Volkswagen Volkswagen Up krijgt krachtinjectie

De Duitse tuner B & B heeft een setje anabolen voor de Up ontwikkeld. De compacte Volkswagen krijgt tot 145 pk onder z'n korte motorkap.

Met de GTI-versie van de Up heeft Volkswagen een 115 pk sterke warme versie van de Up in zijn leveringsgamma. Die sportief ingestelde Up is in staat om in 8,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten en het versnellen houdt op bij 196 km/h. De Duitse tuner B & B presenteert een stel Up'jes die de GTI-overtreffen.

Voor een bedrag van € 1.500 schroeft B & B het vermogen van de 1.0 TSI op tot 145 pk en 60 Nm, 30 pk en 60 Nm meer dan de reguliere Up GTI dus. Met dat vermogen rent de Up in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en de topsnelheid ligt op 210 km/h. Voor wie 145 pk in een Up te gortig is, heeft B & B een module klaarliggen die het vermogen opkrikt naar 136 pk en 240 Nm. Houd je ook mooi € 500 mee in je zak.