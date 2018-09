Zoveelste fabrikant verlaat Iran 'Volkswagen trekt zich terug uit Iran'

De Volkswagen Group trekt zich terug van de Iraanse markt. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

Volgens Bloomberg zou Volkswagen op aandringen van de Amerikaanse regering hebben besloten zich terug te trekken uit Iran. Volkswagen, dat in Iran de Golf, Passat en Tiguan verkoopt, heeft het nieuws zelf niet bevestigd, maar erg onlogisch is het niet.

In mei trok de Verenigde Staten zich terug uit een akkoord tussen Iran en een groot aantal westerse landen waarin de sancties tegen het land zouden worden opgeheven als Iran zijn nucleaire programma aan banden zou leggen.

De Volkswagen Group keerde vorig jaar na zeventien jaar afwezigheid terug op de Iraanse markt. Een jaar eerder was het de Groupe PSA dat aankondigde fors te investeren in de Iraanse markt. Het opheffen van de sancties voor Iran in 2015 opende de markt voor buitenlandse ondernemingen, die in Iran een lucratieve groeimarkt zagen. In juni dit jaar werd bekend dat de PSA Groupe de Iraanse markt volledig achter zich zou laten en een maand later kwam naar buiten dat Renault zich uit het land terug zou trekken. Vooral dat laatste lijkt opmerkelijk, omdat Renault in de Verenigde Staten niet actief is en in feite 'niets te verliezen' leek te hebben. Renaults alliantiepartner Nissan en Mitsubishi zijn echter wel in de VS actief en die relatie met de Verenigde Staten wilden de fabrikanten niet op het spel zetten. Daimler liet in augustus weten zijn plannen om naar Iran uit te breiden op te schorten.