In het spoor van de Fridolin Volkswagen Transporter 'T7' als hybride

Slideshow

De volgende editie van Volkswagens bestelwagen Transporter kwam al eens voorbij als een 'mule' met een extra grote grille. Inmiddels is de hele neus gegroeid. Deze Pinokkio-variant herbergt interessante techniek.

De volgende Transporter dient zich samen met z'n derivaten naar verwachting aan in 2020 en bevindt zich duidelijk nog in de fase van zogenaamde 'Mules'. Net als de vorige keer gaat het daarbij om een T6, de huidige Transporter, met een ietwat verknipte carrosserie. Veel is er dus niet te zien, maar de duidelijk langere neus maakt wel meteen duidelijk dat hier niet zomaar een busje rijdt. Opvallend is dat de nieuwe motorkap en voorschermen bijzonder netjes zijn afgewerkt, alsof de auto daadwerkelijk zo op de markt moet komen. Met z'n lange neus doet deze Transporter enigszins denken aan de Fridolin, een besteller met schuifdeuren die in de jaren '60 speciaal voor de Deutsche Post werd gebouwd.

​

Er is echter meer interessants te ontdekken. Zo maakt een extra lasnaad in de flank duidelijk dat het hier toch niet om een productierijpe auto gaat en is er op de zijruit een interessante tekst te vinden. Met het verplichte 'Hybrid-Fzg.' legt Volkswagen onvrijwillig vast dat deze Transporter elektro-ondersteuning krijgt, een noviteit voor de besteller. Bovendien zijn er twee 'tankkleppen', wat suggereert dat het exemplaar op het achterscherm eigenlijk een laadopening is. Een plug-inhybride bestelbus lijkt een zinvolle toevoeging, aangezien zo'n auto de mogelijkheid biedt om schone lucht in de stad te combineren met een grote actieradius. Uiteraard zullen ook de reguliere dieselmotoren weer hun opwachting maken in de Transporter, net als – hoogstwaarschijnlijk althans – een volledig elektrische variant.

De huidige Transporter heet T6, maar is in feite een hevig gefacelifte versie van de T5. Die deed in 2003 z'n intrede en daarmee is het ontwerp in de basis al erg oud, al maakt dat bij bestellers minder uit dan in personenautoland. Behalve de reguliere Transporter is de auto ook leverbaar als personenautoversie Multivan en als California, een camper met een lange geschiedenis. Die versies maken ongetwijfeld ook weer hun opwachting bij de T7, die wel volledig nieuw is.