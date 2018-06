Aan de stekker dankzij Zwitsers bedrijf Volkswagen Transporter nu ook elektrisch

Geen zin of geduld om te wachten tot Volkswagen de elektrische I.D. Buzz in 2022 op de markt brengt? Klop dan aan bij het in Zwitserland gevestigde Durot Electric.

Durot Electric bouwt namelijk maar wat graag een elektrische aandrijflijn in de Volkswagen Transporter. De bus krijgt van de Zwitsers een 86 kWh groot accupakket, een set batterijen die in bodem van de auto wordt verwerkt. Interieurruimte gaat dus niet verloren. De laadklep is verborgen achter de reguliere tankdop.

De Durot Electric Volkswagen Multivan, zoals de auto voluit heet, beschikt over twee elektromotoren die gezamenlijk goed zijn voor een vermogen van 272 pk. De bus schiet zichzelf daarmee in minder dan acht seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 150 km/h. Interessanter is de actieradius, Durot Electric belooft namelijk een bereik van 400 kilometer. Het trekgewicht ligt op een niet malse 2.500 kilo.