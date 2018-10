Drie dagen voor onthulling Volkswagen toont stukjes T-Cross

Alle spotlights zijn aankomende donderdag op onze hoofdstad gericht, want dan trekt Volkswagen het doek van een gloednieuw model: de T-Cross. In aanloop naar het grote moment komt het merk nu met een nieuwe teaser. Wat vooral opvalt zijn de achterlichten.

De T-Cross moet (voorlopig) de cross-over-familie van Volkswagen compleet maken. Na de Touareg, Tiguan (Allspace) en T-Roc is de T-Cross de kleinste telg van de familie. De kleine spruit meet een lengte van 4,1 meter en verscheen al meerdere keren voor de lens van onze spionageboeren, maar in de laatste teaser zien we details die we niet eerder zagen.

De grootste verrassing zit in de achterlichten verstopt, waar aan de weerszijde door drie kleine ruitvormige gaten ook licht schijnt. De lichten worden door een dikke balk met elkaar verbonden. Ook zien we een deel van de neus van een T-Cross die in een R-Line-jasje gehuld is. Zoals gebruikelijk sieren daar veel chromen lijsten. In de prijslijst staan optioneel in hoogglans rood afgewerkte zwarte lichtmetalen wielen. Binnenin de kleine cross-over treffen we een typisch interieur uit de Volkswagen Groep met het hooggeplaatse scherm. Het stuur heeft veel weg van het exemplaar uit de T-Roc.

Aankomende donderdag wordt de T-Cross in Amsterdam onthuld. Dan zullen we alle details over Volkswagens compactste cross-over weten. Nog even geduld!