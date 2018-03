Slideshow

Volkswagen toont Pikes Peak-monster Elektrisch de berg op

Op zondag 24 juni wordt weer de beroemde Pikes Peak International Hill Climb verreden en Volkswagen gaat dit jaar elektrisch de berg op. Er is beeld van de auto, de naam volgt later.

Zoals bij meer merken kent de hoeveelheid teasers bij Volkswagen geen grenzen meer. Alles gaat dus in stapjes, zo ook nu. Dit is de eerste afbeelding van de 'elektroracer' waarmee de Duitsers dit jaar hoge ogen hopen te gooien tijdens het beroemde evenement in Colorado, maar meer informative is er nog niet. Eerder kwam Volkswagen al met teaserbeeld, nu is er een plaatje van de volledige achterzijde. Daarop valt als eerste de enorme achtervleugel op. Wie erin slaagt z'n ogen daarvan aft e trekken, ziet een Le Mans-achtige, bijzonder lage raceauto met een brede ledstrip als achterlicht. De gloeiende remschijven vallen eveneens op.

Volkswagens deelname is bijzonder, want het bedrijf is meer dan dertig jaar afwezig geweest bij de 'race to the clouds'. De elektrische deelnemer moet uiteraard dienen als uithangbord voor toekomstige technologie voor straatauto's, die onder het I.D.-label meer en meer van elektrische aandrijflijnen moeten worden voorzien bij Volkswagen. De Fransman Romain Dumas, die driemaal eerder deelnam de Pikes Peak International Hill Climb, zal het bijzondere apparaat besturen.