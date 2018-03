Slideshow

Volkswagen toont ingepakte Touareg Onthulling later deze maand

Volkswagen trekt volgende week niet in Zwitserland, maar in de Chinese hoofdstad Peking het doek van de nieuwe Touareg. Vandaag is de auto door Volkswagen in beeld gebracht.

Volkswagen toont een reeks foto's van een met camouflagemateriaal bedekte Touareg en laat direct meer informatie over de nieuwe generatie los.

De nieuwe Touareg meet 4,88 meter in de lengte, is 1,98 meter breed en 1,70 meter hoog. Daarmee is hij langer, breder en iets platter dan het huidige model. Dankzij zijn nieuwe platform, waar ook de Audi Q7, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus en Bentley Bentayga gebruik van maken, slankt de auto 100 tot 120 kilo af ten opzichte van zijn voorganger. De standaardwielen zijn 18 inch groot, al komen er wielen tot 21 inch beschikbaar.

Volkswagen rust de nieuwe Touareg uit met zaken als nachtvisie. Op de internationale motorenlijst zouden onder andere een 286 pk sterke V6 TDI en een 340 pk sterke V6-benzinemotor komen te staan. In een later stadium moet ook een 422 pk sterke V8 TDI beschikbaar komen, al ligt ook een bescheidener ingestelde 231 pk sterke V6 TDI in het verschiet. Op termijn moet er ook een GTE-variant beschikbaar komen, een plug-in hybride dus.

De derde generatie van de Volkswagen Touareg wordt op 23 maart onthuld in Peking. China is immers 's werelds grootste automarkt voor Volkswagen én 's werelds snelst groeiende SUV-markt.