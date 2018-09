Plug-in voor China Volkswagen Tiguan L PHEV gepresenteerd

Momenteel is in China de Chengdu Auto Show gaande, een show waar Volkswagen een plug-in hybride variant van de Tiguan heeft gepresenteerd. Tevens gaat de Lamando er onder het mes.

In Europa heeft Volkswagen naast de Tiguan de Tiguan Allspace in de showrooms staan, een Tiguan met verlengde wielbasis die optioneel leverbaar is met zeven zitplaatsen. Tussen de voor- en achteras van de lange variant bevindt zich met 2,79 meter 11 centimeter meer dan bij de reguliere Tiguan. In China levert Volkswagen naast de korte versie, de All New Tiguan, de verlengde variant van de huidige generatie Tiguan, een auto die er als Tiguan L op de prijslijsten staat. De Tiguan L is er nu beschikbaar als plug-inhybride.

Het lijkt erop dat de Tiguan L PHEV dezelfde specificaties heeft als de Tiguan GTE Concept, een studiemodel dat Volkswagen bij de lancering van de nieuwe generatie Tiguan in 2015 liet zien. Dat betekent dat ook de Tiguan L PHEV wordt aangedreven door een geblazen 1.4 die dankzij de hulp van een elektromotor goed is voor 218 pk. Schakelen gaat met een DSG6-transmissie en op alleen elektrokracht moet de auto zo'n 50 kilometer kunnen rijden. Over komst naar Europa is vooralsnog niets bekend.

Lamando



Dan is er de Volkswagen Lamando, een in augustus 2014 gepresenteerde sedan die nu op de snijtafel wordt gelegd. De Lamando is de productieversie van de in april 2014 getoonde New Midsize Coupe Concept. De door SAIC Volkswagen geproduceerde sedan krijgt subtiel gewijzigde bumpers en ook de verlichting aan voor- en achterzijde wordt aangescherpt. De 4,6 meter lange sedan is leverbaar met een 1.4, 1.8, en 2.0 TSI. De Lamando is op de Chinese markt het sportiever gelijnde alternatief voor de Jetta.