Volkswagen teast Touareg Onthulling in Peking

De nieuwe Volkswagen Touareg is al meerdere malen zonder camouflage gespot, maar Volkwagen stuurt toch nog maar een teaser de wereld in. Belangrijker dan de schets: we weten wanneer en waar de auto zal worden onthuld.

De Volkswagen Touareg werd al in maart 2017 in nagenoeg ongecamoufleerde vorm gespot. In december deed de auto het nog eens dunnetjes over en reed Volkswagens SUV opnieuw zonder belemmerend plakplastic voorbij. De schets voegt dan ook weinig toe aan wat we al wisten en laat een typisch Volkswagen-design zien. Dat betekent een scherpe vouw over de hele flank, forse wielkasten en de grille/koplampcombinatie die we ook kennen van onder meer de T-Roc.

De derde generatie van de Volkswagen Touareg wordt op 23 maart onthuld in Peking. Dat is natuurlijk geen toeval: China is 's werelds grootste automarkt voor Volkswagen én 's werelds snelst groeiende SUV-markt. In China wordt de Touareg naast de grotere Teramont in de markt gezet als 'premium-alternatief'. Als het nieuwe model in de VS op de markt komt, is die situatie ook van toepassing op de Amerikaanse markt. In Europa is de Teramont, die in de VS Atlas heeft, niet leverbaar, dus is de Touareg hier Volkswagens grootste SUV.