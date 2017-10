Slideshow

Volkswagen teast Pikes Peak-wapen Opnieuw de berg op

Volkswagen Motorsport wekt de suggestie dat het weer en poging wil doen om hoog te eindigen tijdens de beroemde Pikes Peak International Hill Climb. De eerste teaserplaatjes van het ‘wapen’ waarmee dat in 2018 moet gebeuren, zijn al binnen.

Volkswagen is geen onbekende op Pikes Peak, al kent het merk er geen lange historie. In 1987 deed een tweemotorige Golf (!) een poging om in recordtempo de berg in de Amerikaanse staat Colorado op te knallen, maar slaagde daar niet in. Het lijkt erop dat het Duitse merk in 2018 alsnog aan de slag wil tijdens de heuvelrit die zich ooit op onverhard afspeelde. Inmiddels is de route geheel verhard, maar dat betekent niet dat het evenement aan bekendheid of relevantie heeft ingeboet. Volkswagen wil volgens sommigen met een elektrische auto de berg op, wat uitstekend zou passen bij de omslag die de Duitsers na het dieselschandaal hebben gemaakt. De auto lijkt in ieder geval in niets op bestaande modellen van het merk en oogt bijzonder glad en laag.

De Pikes Peak Hill Climb is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een groot aantal teams zo snel mogelijk over een traject van zo'n 20 km de berg op proberen te rijden. Ondertussen stijgt de weg, die 156 bochten bevat, naar 1.500 meter hoogte. Autofabrikanten laten zich niet onbetuigd tijdens de Hill Climb, die in een andere vorm in 1916 voor het eerst gehouden werd. Dat geldt niet alleen voor Amerikaanse en Aziatische fabrikanten: nota bene Peugeot, een merk dat niet eens actief is in de VS, verpulverde in 2013 het snelheidsrecord met een zeer speciale 208.