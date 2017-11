Slideshow

Volkswagen T-Rocstar gepresenteerd T-Roc ook naar China

Volkswagen presenteert tijdens de Guangzhou International Motor Show deze T-Rocstar, een T-Roc in conceptvorm.

Volkswagens T-Roc is in ons deel van de wereld al op de wegen te vinden. In China moeten ze het nog zonder de nieuwe cross-over doen, maar dat gaat veranderen. Om de Chinese consument alvast op te warmen, presenteert Volkswagen vandaag de T-Rocstar, een iets van onze versie afwijkende T-Roc.

De T-Rocstar wijkt slechts op detailniveau af van de auto die wij als T-Roc kennen. De bumpers verschillen van onze versie en derhalve zijn ook de mistlampen anders vormgegeven. Aan de achterzijde is zowel de achterbumper anders en ook de uitlaatpijpen die eronder zijn gemonteerd, krijgen een andere vormgeving.

Volkswagen laat weten ook in China in te zetten op cross-overs. Volgend jaar brengt het merk vier nieuwe smaken naar de Chinese markt, waar de T-Roc er één van is. Of de auto T-Roc of T-Rocstar gaat heten, is nog niet duidelijk.