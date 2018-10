Opengewerkte T-Roc klaar voor 2020 Volkswagen T-Roc 'Cabriolet' in beeld

Volkswagen beloofde eerder een open versie van de T-Roc en vandaag zien we daar de eerste foto's van!

Begin dit jaar deed Volkswagen een opmerkelijke aankondiging. Het merk liet namelijk weten dat het in 2020 met een cabrioletversie van de T-Roc op de proppen zou komen. Hoewel Volkswagen de afgelopen jaren volhield dat het met studiemodellen als de T-Cross Breeze en de T-Roc Concept vooruitblikte op nieuwe dichte cross-overs, blijkt er dus écht een open variant van zo'n hoogpotig model in het verschiet te liggen. Hoe de auto gaat heten, is vooralsnog onduidelijk. Het is natuurlijk goed mogelijk dat Volkswagen de toevoeging 'Breeze' van de uit 2016 stammende concept-car overhevelt naar de productieversie.

De open T-Roc verliest twee deuren ten opzichte van het dichte model dat we al even kennen. Met de auto mag Volkswagen aansluiten in het kleine rijtje fabrikanten dat het aandurfde om een open SUV te leveren. Nissan verkocht in onder andere de Verenigde Staten de in 2011 gepresenteerde Muarno Crosscabriolet en Land Rover heeft de eigenzinnige Range Rover Evoque Convertible in z'n portfolio. Natuurlijk kennen we open versies van auto's als de Mercedes-Benz G-klasse en Jeep Wrangler, maar die vallen eerder in de categorie 'terreinauto' dan deze Volkswagen.

Het is opvallend dat Volkswagen met een cabriolet komt, een carrosserievariant die door steeds meer autofabrikanten aan de wilgen wordt gehangen. In 2020 moet de auto op de markt verschijnen en fungeert dan mooi als opvolger van de Beetle Cabrio. De open T-Roc zal gebouwd worden in de voormalige fabriek van Karmann die ook verantwoordelijk was voor onder meer de open versies van de Golf. Daar kunnen jaarlijks tot 20.000 open T-Rocs van de band rollen.