Volkswagen Scirocco uit productie Nu ook in Duitsland van de prijslijst

De Volkswagen Scirocco is in Duitsland uit de configurator verdwenen. Het model, dat in Nederland al veel eerder van de markt werd gehaald, lijkt daarmee wereldwijd aan z’n einde te komen.

Dat is op zichzelf niet zo opmerkelijk, want de Volkswagen Scirocco werd in 2008 gepresenteerd en staat daarom in autoland als stokoud te boek. Toch was het model, een shooting brake-achtige coupé, tot voor kort gewoon leverbaar in de landen om ons heen. Met het verdwijnen van de Scirocco heeft Volkswagen geen échte coupé meer in het gamma, alleen de vijfdeurs Arteon krijgt van het merk nog dat predicaat mee.

'Scirocco' is een naam die de jaren 70 en 80 ook op compacte coupeetjes van Volkswagen prijkte. Die auto maakte plaats voor de Corrado, het modernere exemplaar blijft vooralsnog zonder opvolger. In Nederland verdween de 'Golf Coupé' al in 2012. De gefacelifte versie van het model heeft ons land daarom nooit gezien. In Nederland is de Scirocco een behoorlijk zeldzame verschijning. In het eerste volledige jaar van het model, 2009 dus, werden er 824 op naam gezet. Dat getal zakte in de jaren erna steeds verder af, totdat er in 2012 nog slechts 214 stuks werden verkocht. In totaal rijden er volgens Bovag en RAI ruim 3.000 Scirocco's rond in Nederland, maar daar horen ook de oudere modellen bij.