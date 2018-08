'Isn't it Ioniq?' Volkswagen promoot concurrenten in VS

Na het dieselschandaal kreeg Volkswagen in de VS behalve een miljardenboete onder meer de verplichting om te investeren in de groei van elektrisch rijden in het algemeen. Dat heeft een commercial opgeleverd die pijnlijk genoeg vooral auto's van andere merken bevat.

Ter compensatie van de te veel gegenereerde uitstoot door het gesjoemel met dieselmotoren moet Volkswagen in de VS verplicht elektrisch rijden op de kaart te zetten. Dat kan door laadpalen neer te zetten, maar ook door publieke campagnes om elektrische auto's te promoten. Dat Volkswagen dit niet mag combineren met reclame maken voor de eigen producten wordt pijnlijk duidelijk in de onlangs verschenen commercial. In het filmpje, dat volledig door Volkswagen is gefinancierd, speelt een Chevrolet Bolt van concurrent General Motors een grote rol. Ook komt er een Hyundai Ioniq voorbij. Pas op het allerlaatst, bij het overzichtsbeeld van de betaalbare EV's die nu al op de markt zijn, verschijnt kort een e-Golf.

De commercial is afkomstig uit de koker van Electrify America en wordt in de VS landelijk uitgezonden. Electrify America is een in 2016 in het kader van de herstelwerkzaamheden opgericht onderdeel van de Volkswagen Group of America en heeft de taak om in tien jaar tijd twee miljard dollar uit te geven aan de ontwikkeling en promotie van EV's. De huidige campagne heet Plug into the Present en moet duidelijk maken dat er ook nu al een vrij compleet aanbod aan elektrische voertuigen is.