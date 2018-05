Vijfmaal show Volkswagen presenteert vijf 'concepts'

Slideshow

De Amerikaanse afdeling van Volkswagen heeft vijf 'concept-cars' gepresenteerd voor The European Experience, een beurs in de Amerikaanse staat Georgia.

Volkswagen heeft vijf auto's voorzien van sportief ogende uiterlijke aankleding, naar eigen zeggen om de diversiteit aan smaken van 'de Volkswagen-enthousiastelingen' zo goed mogelijk weer te geven. Slechts drie van de vijf verbouwde modellen worden in de basis ook in Nederland verkocht: de Golf, de Arteon en de Tiguan.

De Golf staat als Golf R Abstract Concept op The European Experience in Georgia. De auto krijgt een wrap over zich heen en staat op 20-inch FR-wielen van Abt. Dat is niet het enige wat van de Duitse tuner afkomstig is, want ook het extra spoilerwerk rondom is van Abt. De auto staat dankzij een set straffere veren zo'n 2,5 centimeter dichter boven het asfalt. Een speciaal uitlaatsysteem moet voor een luide brom zogen. Net als bij de andere showauto's wordt over meer vermogen niet gesproken.

Dan is er de Tiguan R-Line Aero Concept, een van een camouflage-wrap voorziene Tiguan die dankzij 'air ride' wel heel dicht tegen de grond kan worden gelegd. 20-inch wielen en een dakkoffer moeten het plaatje compleet maken. Bij de Arteon R-Line Highlight Concept is het vooral de fluorescerend gele koets die voor extra aandacht moet zorgen. Ook hier 20-inch wielen en een verlagingsset, aanpassingen die bij de Jetta R-Line SoCal Concept op ongeveer dezelfde manier terugkeren, al meten de wielen onder deze sedan 19 inch.

Ook Volkswagens grootste SUV, de Atlas, blijft niet ongemoeid. De Atlas Tanner Foust SEMA Concept is een extra ruig aangeklede variant, waarbij offroadbanden, een aangepast onderstel, diverse zwarte details en een batterij extra verlichting het beeld bepalen.