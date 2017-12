Slideshow

Volkswagen presenteert Rally-Polo 'GTI R5' 272 pk voor wereldwijde strijd WRC2

Volkswagen presenteert de Polo GTI R5, een exemplaar dat speciaal is geprepareerd voor deelname aan de rallysport. Behalve een heftig verbouwd uiterlijk beschikt de auto natuurlijk over zeer aansprekende techniek.

De GTI R5 werd eerder al als een schets getoond om rallyliefhebbers vast op te warmen. Nu is dan de gehele auto gepresenteerd, al is er nog maar één foto. De nieuwe Polo GTI vormt uiteraard het uitgangspunt voor het R5-rallywapen, maar daar is niet veel meer van over. Om te beginnen is de koets uiteraard versterkt met een rolkooi en zijn er talloze aanpassingen gedaan om aan de regels van de betreffende klasse tegemoet te komen.

Onder de kap huist een viercilinder turbomotor die van diezelfde regels niet groter mag zijn dan 1.600 cc. Uit die cilinderinhoud weet Volkswagen 272 pk en 400 Nm te halen. Verdeel dat via een sequentiële versnellingsbak over alle wielen en hier staat een 1.320 kg wegende Polo die in 4,1 seconden van 0 naar 100 knalt. Aan de buitenzijde zijn er natuurlijk heftig verbrede wielkasten, heftig uitgebouwde bumpers, een 'roofscoop' en een gigantische achtervleugel om de auto op de weg te houden.