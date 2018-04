Naast al bekende Lavida Volkswagen presenteert Lavida Plus

Volkswagen heeft de Lavida Plus gepresenteerd, een speciaal voor de Chinese markt bestemde nieuwe sedan.

Het is altijd een hele klus een nieuw Chinees Volkswagen-product te plaatsen. De twee joint-ventures (Shanghai/FAW) die Volkswagen in het land heeft bieden een praktisch ondoorgrondelijke wirwar van semi aan elkaar gerelateerde modellen aan. Daarbij is er een enorme overlap tussen de segmenten waar te nemen. Nu maken we kennis met de Lavida Plus, een nieuwe sedan die naast de in 2012 gepresenteerde Lavida, tevens een sedan, op de markt verschijnt en gebouwd wordt door Shanghai Volkswagen. Juist.

De in 2012 gepresenteerde Lavida is de tweede generatie van de Lavida, een auto die je kunt zien als de eerste Volkswagen die het merk in China en voor China heeft ontwikkeld. Net als de eerste Lavida maakte ook generatie twee gebruik van het PQ34-platform. Inderdaad, de basis waar auto's als de Golf IV en Seat Leon gebruik van maakten. De tweede Lavida, die een jaar na zijn lancering dit bijna stationachtige broertje kreeg, krijgt er nu een familielid bij: de Lavida Plus.

Deze nieuwe Lavida-variant kun je in feite zien als een derde generatie Lavida, al heeft Volkswagen besloten om hem naast het oude model te verkopen. De Lavida Plus laat het oude PQ34-platform voor wat het is en krijgt de bekende MQB-basis onder zich. Dat nieuwe platform zorgt ervoor dat de wielbasis met 7,8 centimeter toeneemt. De gehele auto groeit 6,5 centimeter in de lengte.

Op de motorenlijst van de Lavida Plus, die niet buiten China vekocht zal worden, zet Volkswagen drie benzinemotoren, waaronder een atmosferische 1.5 en een 1.2 en een 1.4 TSI.