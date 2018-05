Straatversie TCR-racer is snelste Golf GTI ooit Volkswagen presenteert Golf GTI TCR Concept

Slideshow

Volkswagen heeft de eerder aangekondigde Golf GTI TCR gepresenteerd. De auto deelt een deel van zijn naam met de TCR-circuitracer en is de snelste Golf GTI ooit.

De Golf GTI TCR, op deze foto's is het officieel nog een 'concept', heeft net als de Golf GTI een 2,0-liter grote TSI onder de kap. In deze nieuwe versie die in dit jaar op de markt komt, is het blok niet 245 pk sterk zoals in de GTI, maar levert de geblazen viercilinder 290 pk en 370 Nm.

Het blok is gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie, een automaat die het vermogen middels via een sperdifferentieel over de voorwielen verdeelt. De topsnelheid ligt op 250 km/h, maar wie de optie aanvinkt de GTI TCR zonder te krijgen, moet door kunnen denderen naar een snelheid van 264 km/h.

De Golf GTI TCR, die vandaag is gepresenteerd tijdens het jaarlijkse GTI-feestje aan de Oostenrijkse Wörthersee, krijgt net als de Golf R twee extra radiateurs in zijn snuit. De auto staat op 18-inch lichtmetaal (19-inch is optioneel) en de remmerij bestaat uit geperforeerde schrijven met extra bijterige klauwen en blokken. Op de optielijst staat een uitlaatsysteem van Akrapovič. De auto is leverbaar in de nieuwe kleur Pure Grey, maar is ook te krijgen in kleuren als wit, rood, zwart en andere gebruikelijke GTI-kleuren. In combinatie met bepaalde lakkleuren is ook volledig zwart uitgevoerd dak leverbaar.



In het interieur monteert Volkswagen sportstoelen die bekleed zijn met microvezel en stof waarbij het middelste gedeelte van de stoel in het rood is uitgevoerd. Eind dit jaar komt de Golf GTI TCR op de markt en daarmee lijkt Volkswagen de Clubsport een opvolger te geven. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.